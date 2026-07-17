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Vk.ru стал основным адресом для пользователей соцсети «ВКонтакте»

Vk.ru стал основным адресом для пользователей соцсети «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» завершила переход на единый домен vk.ru. Пользователи, авторы и партнеры смогут найти по обновленному адресу все привычные сервисы, рассказали журналистам в пресс-службе компании.

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