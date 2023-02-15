«Ванкувер» вызвал вратаря сборной Латвии Шилова из АХЛ и отправил туда Мартина с 87,1% сэйвов. Демко близок к возвращению

«Ванкувер» вызвал вратаря сборной Латвии Артура Шилова из АХЛ. В «Эбботсфорд» был отправлен Спенсер Мартин (29 игр в сезоне, 87,0% сэйвов, коэффициент надежности 3,99), прошедший драфт отказов.
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