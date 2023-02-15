Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Поттера, того который Гарри заменить на Фрика? Нетфликс постарался, не иначе.«Челси» рассматри...
  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...

«Ванкувер» вызвал вратаря сборной Латвии Шилова из АХЛ и отправил туда Мартина с 87,1% сэйвов. Демко близок к возвращению

«Ванкувер» вызвал вратаря сборной Латвии Артура Шилова из АХЛ. В «Эбботсфорд» был отправлен Спенсер Мартин (29 игр в сезоне, 87,0% сэйвов, коэффициент надежности 3,99), прошедший драфт отказов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх