Стало известно, когда Джиджи Хадид и Брэдли Купер планируют сыграть свадьбу

Давненько в Голливуде не было роскошных селебрити-свадеб, хотя кандитатов хоть отбавляй. Взять хотя бы Брэдли Купера и Джиджи Хадид: звезды встречаются уже больше года, а потому алтарь (ну или хотя бы помолвочное кольцо) уже вполне может маячить где-то на горизонте.