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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эллиот Андерсон: «Ман Сити» был королем Манчестера, сколько я себя помню. Последние 10-12 лет они доминировали. В такой команде я хочу играть – среди чемпионов и людей, выигрывающих трофеи»

Новичок « Манчестер Сити »  Эллиот Андерсон считает «горожан» главным клубом Манчестера. 23-летний полузащитник перешел в состав «горожан» из «Ноттингем Форест» за 116 миллионов фунтов.

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