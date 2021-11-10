Голос Мордора: «Вы хоть понимаете теперь, что натворили?»

Валерий Евстафьев

То выступление В.В. Путина - разговор с глухими, или "глас вопиющего в пустыне". Его может и услышали, но не восприняли и не поняли. Наше понятие справедливости основано на божественной морали: на любви и милосердии. С моей колокольни, справедливость в понимании западного истеблишмента - абсолютно материальная, приземлённая категория: одностороння западная выгода по причине их экономического превосходства ("только бизнес, ничего личного"); а высшая справедливость - состояние, когда ресурсы России находятся под полным западным контролем. Идеалистические категории, не имеющие стоимостного эквивалента, западом просто не воспринимаются. Вот так и живём: мы им о Любви и милосердии в форме международного права, а они нам о своей выгоде в форме силового доминирования под прикрытием "укрепления демократии". То, что демократия - "это власть американского народа над всем миром" - мы давно знаем. Общего языка у нас с ними нет. Стоит ли дальше метать бисер? Я не политик, думаю, не стоит. Гораздо важнее нам самим себе определить и установить Единую моральную платформу у себя в стране - как основу нашего понимания справедливости. Думаю, ничего страшного, если часть моральных принципов будет взята из духовных первоисточников - их разделяет большинство, как верующих, так и атеистов.