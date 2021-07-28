135 тысяч жителей Атырауской области привились от COVID-19

Полным комплексом вакцин привито свыше 85 тысяч человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19.
Полным комплексом вакцин привито свыше 85 тысяч человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19.
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