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135 тысяч жителей Атырауской области привились от COVID-19

135 тысяч жителей Атырауской области привились от COVID-19

Полным комплексом вакцин привито свыше 85 тысяч человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19.

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