Откажитесь от этих 10 решений, если у вас маленькая квартира

Любой, кто когда-либо занимался ремонтом в маленькой квартире, знает, что это настоящая головоломка. Каждое решение должно быть тщательно продумано, чтобы не сделать пространство ещё более тесным и неудобным.
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