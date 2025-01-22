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Квартира, дом, дача

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  • Лариса Просвирнина
    вВСпички пригодятся...
  • Елена Сафронова
    А ещё головкой от спички можно быстрее избавиться от герпеса. Намочить головку спички и помазать место, где выступил ...Спички пригодятся...
  • Элеонора Коган
    Шикарный дом и симпатичный хозяин!!!Но пёсик всё же лучше всех!!!!Одинокий 72-летни...

Откажитесь от этих 10 решений, если у вас маленькая квартира

Откажитесь от этих 10 решений, если у вас маленькая квартира

Любой, кто когда-либо занимался ремонтом в маленькой квартире, знает, что это настоящая головоломка. Каждое решение должно быть тщательно продумано, чтобы не сделать пространство ещё более тесным и неудобным.

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