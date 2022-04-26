Хуснутдинов о победе в Кубке Харламова: «Подсластила пилюлю после плей-офф КХЛ»

Марат Хуснутдинов прокомментировал завоевание Кубка Харламова. Форвард «СКА-1946» высказался после победы над «Красной Армией» (3-1) в финальной серии.

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