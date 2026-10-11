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Царьград

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В Екатеринбурге утром 11 октября произошел массовый сбой в такси

В Екатеринбурге утром 11 октября произошел массовый сбой в такси

Утром 11 октября водители в Екатеринбурге потеряли доступ к аккаунтам в приложениях такси, а у части из них перестала работать навигация.

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