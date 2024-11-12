Видео: петербуржцы рассказали, что думают об отказе от чеканки монет

Выяснил «Петербургский дневник» Председатель Комитета по финансовому рынку Государственной думы РФ Анатолий Аксаков предложил отказаться от чеканки мелких монет, потому что, на его взгляд, они не пользуются спросом.
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