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ВАР не вмешался в эпизод с отменой гола вингера «Ливерпуля» Диаса «Тоттенхэму», посчитав, что судьи в поле засчитали его

ВАР не вмешался в эпизод с отменой гола вингера «Ливерпуля» Диаса «Тоттенхэму», посчитав, что судьи в поле засчитали его

Мерсисайдцы потерпели поражение от «Тоттенхэма» в 7-м туре АПЛ со счетом 1:2. На 34-й минуте вингер «Ливерпуля» Луис Диас забил гол, который был отменен судьями из-за офсайда.

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