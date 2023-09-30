ВАР не вмешался в эпизод с отменой гола вингера «Ливерпуля» Диаса «Тоттенхэму», посчитав, что судьи в поле засчитали его

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Мерсисайдцы потерпели поражение от «Тоттенхэма» в 7-м туре АПЛ со счетом 1:2. На 34-й минуте вингер «Ливерпуля» Луис Диас забил гол, который был отменен судьями из-за офсайда.