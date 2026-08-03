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Несекретные материалы

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На пороге шухера

На пороге шухера

«Сдаётся, мы на пороге грандиозного шухера»(с)Попандопуло из Одессы«То, о чём так долго говорили большевики – начинается».

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Комментарии
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Игорь Максаков
В точку!
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1 м.