Неофициальный фестиваль Burning Man стартовал в эти выходныев пустыне Блэк-Рок

Неофициальный фестиваль Burning Man стартовал в эти выходные в стиле неоновых рейвов, огромных фантастических платформ и арт-автомобилей в пустыне Блэк-Рок в Неваде — даже после того, как организаторы отменили официальное мероприятие из-за COVID-19.