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    Без проституток в 90-е никак не обойтись? Думаю, что и сейчас они примерно так же стоят.Ретро фотографии

Неофициальный фестиваль Burning Man стартовал в эти выходныев пустыне Блэк-Рок

Неофициальный фестиваль Burning Man стартовал в эти выходныев пустыне Блэк-Рок

Неофициальный фестиваль Burning Man стартовал в эти выходные в стиле неоновых рейвов, огромных фантастических платформ и арт-автомобилей в пустыне Блэк-Рок в Неваде — даже после того, как организаторы отменили официальное мероприятие из-за COVID-19.

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