Вот так «сюрприз»: Арменка из «Реальных пацанов» баллотируется на выборы в Госдуму фото со страницы Армена Бежаняна в ВКонтакте Избирком Пермского края зарегистрировал в качестве кандидата на предстоящих выборах депутатов Госдумы актера Армена Бежаняна, который получил широкую известность после роли Арменки в сериале «Реальные пацаны».