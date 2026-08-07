Страна и люди
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Страна и люди

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Вот так «сюрприз»: Арменка из «Реальных пацанов» баллотируется на выборы в Госдуму

Вот так «сюрприз»: Арменка из «Реальных пацанов» баллотируется на выборы в Госдуму

Вот так «сюрприз»: Арменка из «Реальных пацанов» баллотируется на выборы в Госдуму фото со страницы Армена Бежаняна в ВКонтакте Избирком Пермского края зарегистрировал в качестве кандидата на предстоящих выборах депутатов Госдумы актера Армена Бежаняна, который получил широкую известность после роли Арменки в сериале «Реальные пацаны».

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