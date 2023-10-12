ДМИТРИЙ ОЛЬШАНСКИЙ: ИСТОРИЯ НАЧИНАЕТ НАКАЗЫВАТЬ ИЗРАИЛЬ

Sergiy Che

В начале публикахи, славословие сионистов (таких же нацистов как гитлеровцы, только в сторону еврейцевского "превосходства нации")) от аффтора читается крайне глупым и напыщенным... У палестинцев просто была поддержка только отсталых и ослабленных арабских соседей, а Израиловку поддерживал Пиндостан и другой Запад давая горы бабла-инвестиций, оружия, технологий и давая льготы в торговле и пр. Потом читать понаписанное (особенно нашими иноагентами) можно)))