Израиль поехал с ярмарки. Он исторически выдыхается — и произошло это по причинам самым банальным: эти люди слишком долго слишком хорошо живут.
ДМИТРИЙ ОЛЬШАНСКИЙ: ИСТОРИЯ НАЧИНАЕТ НАКАЗЫВАТЬ ИЗРАИЛЬ
Комментарии
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Sergiy Che
В начале публикахи, славословие сионистов (таких же нацистов как гитлеровцы, только в сторону еврейцевского "превосходства нации")) от аффтора читается крайне глупым и напыщенным... У палестинцев просто была поддержка только отсталых и ослабленных арабских соседей, а Израиловку поддерживал Пиндостан и другой Запад давая горы бабла-инвестиций, оружия, технологий и давая льготы в торговле и пр. Потом читать понаписанное (особенно нашими иноагентами) можно)))
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3 час.
Алексей Тан
Самое главное... эти представители "одного" мерзкого народца... изначально создают условия, для миграции в те или иные РЕГИОНЫ... страны, чуждого для их народов, а потом ...сами же начинают, нагнетать обстановку... Убивая, таких молодых ЛИДЕРОВ... как Дарья Дугина и Татарский... с целью, возглавить, нарастающее, национальное движение!... Проходили это уже... ПРОХОДИЛИ!!... с 05-ого... по 38-ой... 20-оговека.... ИТОГ... убито, Русского населения (в20-ом веке)... в основном молодого... Более 60-ти милл.
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3 час.
Валерий Ворожищев
События в Израиле обнажили наших внутренних врагов. Произо дуфуркаци
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2 час.
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