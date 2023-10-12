Радченко: «Накануне игры с Камеруном Саленко приснилось, что он забьет пять голов. В итоге сбылось!»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко рассказал, как его экс-партнеру по национальной команде Олегу Саленко приснился вещий сон перед матчем заключительного тура группового турнира чемпионата мира 1994 года против Камеруна.
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