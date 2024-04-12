Постпред Ульянов: Киев пытался перевести стрелки на Россию после обстрелов ЗАЭС

Украина пыталась перевести стрелки на Россию на внеочередной сессии МАГАТЭ, посвященной возобновлению обстрелов Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины.
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