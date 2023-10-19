Путин назвал «этнической дискриминацией» отношение МОК к спортсменам России

РИАМО - 19 окт. Президент РФ Владимир Путин высказал свою позицию относительно Международного олимпийского комитета (МОК), обвинив его в «этнической дискриминации» в отношении российских спортсменов, передает «Царьград».
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