Немецкий художник Oscar Droege

Пауль Оскар Дроге (родился 10 января 1898 года в Гамбурге) был северогерманским художником. Цветная гравюра на дереве была его основной областью художественной деятельности, но масляная живопись и акварель также были частью его творчества.
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