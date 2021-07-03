Происшествия

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В Конаковском районе cотрудники Госавтоинспекции напомнили детям о безопасности на дороге

В летнем пришкольном лагере поселка Редкино состоялось окружное районное мероприятие по дорожно-транспортному травматизму под названием «Школа юного пешехода».

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