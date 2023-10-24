Жареный сыр «Бри» в фисташковой панировке вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Жареный сыр «Бри» в фисташковой панировке — оригинальная закуска. Сложно назвать это блюдом на каждый день, но если у вас намечается вечеринка или хочется побаловать себя чем-то изысканным, то обязательно пожарьте сыр «Бри» по этому рецепту.