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«Зенит» взял Суперкубок, Крейчикова выиграла «Уимблдон», Глушенков против хейтеров и «клоунов», министр спорта Франции искупалась в Сене, 557 штрафов Соболева и другие новости

«Зенит» взял Суперкубок, Крейчикова выиграла «Уимблдон», Глушенков против хейтеров и «клоунов», министр спорта Франции искупалась в Сене, 557 штрафов Соболева и другие новости

1. «Зенит» выиграл OLIMPBET Суперкубок России, победив «Краснодар» в результативном матче – 4:2. Петербуржцы взяли трофей в рекордный девятый раз, Сергей Семак выиграл 13-й титул во главе команды.

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