Почему-то 5 декабря в мировом календаре дат обозначено как Самый несносный день в году. Хммм, давайте насочиняем версий, почему так? А пока фантазия просыпается под кофеек, разбираем праздники дня.
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Почему-то 5 декабря в мировом календаре дат обозначено как Самый несносный день в году. Хммм, давайте насочиняем версий, почему так? А пока фантазия просыпается под кофеек, разбираем праздники дня.