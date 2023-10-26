Каждый второй житель Карелии активно занимается спортом

Спортивные объекты на сегодняшний день находятся в каждом районе республики. Доля жителей Республики Карелия, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, составила 55,3%, то есть каждый второй житель республики держит себя в форме и следит за своим здоровьем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии