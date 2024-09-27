Тяжёлый грузовой БПЛА «Буран» БПЛА «Буран» на выставке HeliRussia 2024Беспилотные летательные аппараты мультикоптерного типа способны нести различный груз и выполнять разные задачи.
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Тяжёлый грузовой БПЛА «Буран» БПЛА «Буран» на выставке HeliRussia 2024Беспилотные летательные аппараты мультикоптерного типа способны нести различный груз и выполнять разные задачи.
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