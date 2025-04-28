Филиппо: Макрон хочет обострить ситуацию на Украине при возможности мира

Он и его европейские коллеги накаляют политическую ситуацию Президент Франции Эммануэль Макрон со своими европейскими коллегами обостряют политическую ситуацию в то время, когда мирное урегулирование украинского конфликта все еще возможно.
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