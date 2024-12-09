Эти шины автовладельцы выбирали чаще всего в 2024 году

Аналитики сообщают, что на шины легковых автомобилей пришлось 91,5% от общего объема продаж. За первые десять месяцев 2024 года продажи автомобильных шин в России выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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