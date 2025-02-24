Уолтц заявил о новом подходе США в отношениях с Россией

США занимаются разработкой новой стратегии по взаимодействию с РФ и Украиной. Об этом 23 февраля заявил в эфире телеканала Fox News помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.
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