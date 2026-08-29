Происшествия
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Происшествия

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Главе ведомства будет представлен доклад об обстоятельствах гибели двух подростков в ДТП в Республике Карелия

Главе ведомства будет представлен доклад об обстоятельствах гибели двух подростков в ДТП в Республике Карелия

В СМИ сообщается, что в городе Пудоже Республики Карелия произошло столкновение двух питбайков, которыми управляли подростки 14 и 17 лет.

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