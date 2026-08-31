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Двух крымчан задержали за передачу Киеву данных об объектах Минобороны

Двух крымчан задержали за передачу Киеву данных об объектах Минобороны

ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ Сотрудники ФСБ задержали двух крымчан 1968 и 1974 годов рождения, которые по заданию украинских спецслужб собирали данные о российских военных объектах, распространяли проукраинские материалы и готовили тайники с взрывчаткой.

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