Двух крымчан задержали за передачу Киеву данных об объектах Минобороны

ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ Сотрудники ФСБ задержали двух крымчан 1968 и 1974 годов рождения, которые по заданию украинских спецслужб собирали данные о российских военных объектах, распространяли проукраинские материалы и готовили тайники с взрывчаткой.