Власти Италии требуют объяснений от России в связи с национализацией компании Ariston

Руководитель итальянского дипломатического ведомства Антонио Таяни заявил, что посла России в Италии Алексея Парамонова вызовут в Министерство иностранных дел республики для объяснений в связи с решением правительства РФ передать российские активы Ariston Thermo Group в управление компании «Газпром бытовые системы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мигрант избил Героя России, но МВД решило, что это мелкое хулиганство, и год не возбуждали дело, пока Бастрыкин не сказал своё слово
- СССР. Мгновения жизни: Какой, в плане РАЗВИТИЯ, был самый везучий, самый успешный и самый счастливый период СССР?
- Жалкое зрелище: таджик, предьявлявший девушкам за шорты, включил заднюю и изинился
Свежие комментарии