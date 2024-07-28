Минфин России призвал совместно предотвратить долговой кризис в мире

Бразилиа, 28 июля, 2024, 09:08 — ИА Регнум. В ходе встречи глав центробанков и министерств финансов стран «Группы двадцати» (G20) в Бразилии российская сторона заявила об ухудшении ситуации с растущим государственным долгом в мире и необходимости избежать приближающегося системного долгового кризиса.