Оксана Сташенко сделала себе к юбилею необычный подарок

Актриса смогла совместить съемки в фильме с заботой о здоровье. Оксана Сташенко, Елена Уманская из личного архиваЗаслуженная артистка России поддержала свою коллегу Марину Орлову и снялась в ее фильме «Казаки-разбойники».
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