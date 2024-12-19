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NYT: в ЦРУ отметили «обратный» эффект от убийства генерала Кириллова

NYT: в ЦРУ отметили «обратный» эффект от убийства генерала Кириллова

Убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова может оказать «обратный эффект» на переговоры Российской Федерации и Киева, заявил экс-сотрудник Центрального разведывательного управления Ральф Гофф.

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