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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе забил 23 гола в 26 матчах за «Реал» в ЛЧ

Килиан Мбаппе забивает в среднем почти в каждом матче Лиги чемпионов после перехода в « Реал ». Сегодня форвард открыл счет в игре с « Интером », воспользовавшись передачей от Браима Диаса на 14-й минуте.

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