В Екатеринбурге парад впервые принимал генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков

На сегодня он временно исполняет обязанности командующего войсками ЦВОВ Екатеринбурге впервые парад принимал временно исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков.
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