Ukraine Wants To Tax Sex To Fund The War Authored by Martin Armstrong via Armstrong Economics, How desperate must a government become before it considers taxing pornography to purchase drones for a war it cannot win? Ukraine is now reportedly considering legalizing parts of its adult entertainment industry to generate additional tax revenue for the war against Russia.
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