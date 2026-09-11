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Zero Hedge

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Ukraine Wants To Tax Sex To Fund The War

Ukraine Wants To Tax Sex To Fund The War

Ukraine Wants To Tax Sex To Fund The War Authored by Martin Armstrong via Armstrong Economics, How desperate must a government become before it considers taxing pornography to purchase drones for a war it cannot win? Ukraine is now reportedly considering legalizing parts of its adult entertainment industry to generate additional tax revenue for the war against Russia.

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