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Мамаев о тюрьме: «Ничего хорошего там нет. Сначала было отрицание, спустя 3-4 месяца начал в себе копаться, понимать, что я сам туда пришел»

Мамаев о тюрьме: «Ничего хорошего там нет. Сначала было отрицание, спустя 3-4 месяца начал в себе копаться, понимать, что я сам туда пришел»

– Если бы не тюрьма, ты мог бы прийти ко всем знаниям, которые ты получил? Другим способом? – Да кто знает.

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