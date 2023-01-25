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Вслед за энергетическим, Германию накроет жилищный кризис, который может ударить даже больнее

Вслед за энергетическим, Германию накроет жилищный кризис, который может ударить даже больнее

Всемирно известное немецкое издание Der Spiegel на днях опубликовало статью с заголовком «Германию ждет невообразимая катастрофа на рынке жилья».

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