Солдаты ФРГ во время учений, 2026 год © Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Командованию армии Германии не удается убедить военных добровольно отправиться служить в бригаде на территории Литвы, из-за чего министр обороны ФРГ Борис Писториус распорядился отправить туда солдат принудительно, стало известно газете Bild.