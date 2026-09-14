Bild: Германия принудительно отправит своих военных служить в Литве

Солдаты ФРГ во время учений, 2026 год © Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Командованию армии Германии не удается убедить военных добровольно отправиться служить в бригаде на территории Литвы, из-за чего министр обороны ФРГ Борис Писториус распорядился отправить туда солдат принудительно, стало известно газете Bild.
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