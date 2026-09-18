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Аргументы и Факты

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УЕФА одобрил выступление трех команд из Белоруссии на турнире в России

УЕФА одобрил выступление трех команд из Белоруссии на турнире в России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил участие трех молодежных команд Белоруссии в 2027 году в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) Российского футбольного союза (РФС).

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