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Чем запомнился Урал чешским офицерам, воевавшим в Гражданскую войну

На русском языке впервые изданы воспоминания чешских офицеров времен Гражданской войны. "Конечно, мемуары отражают субъективный взгляд на события, но при этом остаются важным историческим документом", - говорит переводчик Константин Брыляков .

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