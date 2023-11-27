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Китай

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Вице-премьер Госсовета КНР посетит Казахстан и Туркменистан

Пекин, 24 ноября /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян по приглашению первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра, заместителя премьер-министра, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова, с 26 по 30 ноября посетит Казахстан и Туркменистан, сообщила в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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