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Рязанские новости

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Прогноз погоды в Рязани на 21-25 сентября от Гидрометцентра

Прогноз погоды в Рязани на 21-25 сентября от Гидрометцентра

Погода для жителей Рязанской области на неделю.«Рязанские Новости» подготовили прогноз по данным с сайта «Гидрометцентр России: О погоде - из первых рук».

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