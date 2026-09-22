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Новости Тамбова

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На бульваре Энтузиастов почти завершена модернизация трубопровода

На бульваре Энтузиастов почти завершена модернизация трубопровода

Модернизация трубопровода на бульваре Энтузиастов в Тамбове почти завершена. К обновлению участка магистрали в районе ТРЦ "Карнавал" специалисты приступили в начале августа.

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