На бульваре Энтузиастов почти завершена модернизация трубопровода

Модернизация трубопровода на бульваре Энтузиастов в Тамбове почти завершена. К обновлению участка магистрали в районе ТРЦ "Карнавал" специалисты приступили в начале августа.
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