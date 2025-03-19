Что такое акварельный макияж: все о главном бьюти-тренде весны-2025

Весна вступила в свои права, и вместе с ней появилось желание обновить свой образ. В этом сезоне визажисты предлагают вдохновляться воздушной легкостью акварельных картин и воплощать их эстетику в макияже.
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