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  • Вад Кук
    И после этого будем помогать ?Сербия поставляет...
  • tolip
    Сила в правде..Сербия поставляет...
  • tolip
    Бессовестные эти все (друзья) сербы,литовцы болгары ,самое главное должен быть у России военная мощь ..Сербия поставляет...

Экономист Качалов: Цены на кофе вырастут, спрос останется неизменным

По сообщениям СМИ, к летнему сезону цена на чашку кофе в заведениях общепита может вырасти на 15%. Это связано с логистикой, стоимостью и сроками транспортировки грузов, серьезные проблемы с наймом работников для сбора урожая кофе испытывают страны-производители.

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