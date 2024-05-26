Экономист Качалов: Цены на кофе вырастут, спрос останется неизменным

По сообщениям СМИ, к летнему сезону цена на чашку кофе в заведениях общепита может вырасти на 15%. Это связано с логистикой, стоимостью и сроками транспортировки грузов, серьезные проблемы с наймом работников для сбора урожая кофе испытывают страны-производители.