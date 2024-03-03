Кина не будет! Иностранного

Людмила Абрамова

очень хорошо, что не будет, пора самим научится снимать хорошее кино, вузов театральных много. но спецов видимо ноль... с утра до вечера одно и тоже крутят при чем по все программам..кошмар, новое чтоо выпускают тоже оставляет желать лучшего