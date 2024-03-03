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Кина не будет! Иностранного

Кина не будет! Иностранного

Число импортных фильмов и сериалов на российском ТВ неуклонно сокращается.  В прошлом году доля зарубежного контента составила меньше трети от общего объема трансляций.

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Комментарии
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Людмила Абрамова
очень хорошо, что не будет, пора самим научится снимать хорошее кино, вузов театральных много. но спецов видимо ноль... с утра до вечера одно и тоже крутят при чем по все программам..кошмар, новое чтоо выпускают тоже оставляет желать лучшего
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13 час.

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