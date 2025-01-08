Йос Ферстаппен сомневается в чемпионстве Макса в 2025 году

Йос Ферстаппен сомневается в чемпионстве Макса в 2025 годуGetty Images / Red Bull Content PoolВ наступившем 2025 году Макс Ферстаппен может стать первым в истории гонщиком, выигравшим пять подряд титулов в составе команды Red Bull Racing.
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