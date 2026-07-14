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Овечкин: «Буду болеть за Месси, но Англия намного сильнее»

Овечкин: «Буду болеть за Месси, но Англия намного сильнее»

Известный российский хоккеист Александр Овечкин, являющийся капитаном команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», выразил мнение, что сборная Англии является фаворитом в матче со сборной Аргентины в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года.

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