Овечкин: «Буду болеть за Месси, но Англия намного сильнее»

Известный российский хоккеист Александр Овечкин, являющийся капитаном команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», выразил мнение, что сборная Англии является фаворитом в матче со сборной Аргентины в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года.
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